Durante la Notte Rosa, la Guardia di Finanza di Rimini ha smantellato un vasto traffico di prodotti contraffatti, sequestrando circa 300 mila articoli di marchi prestigiosi come Nike, Apple, Louis Vuitton e Gucci. Un intervento che dimostra come la lotta alla contraffazione sia ormai fondamentale per tutelare i consumatori e preservare l’autenticità del made in Italy. La battaglia contro queste pratiche illecite continua senza sosta, perché...

Rimini, 21 giugno 2025 – Il piano di intervento predisposto dalla Finanza di Rimini in vista della Notte Rosa lungo la riviera romagnola ha portato al sequestro circa 300 mila prodotti contraffatti o non sicuri a carico di un grossista. L’attività delle Fiamme Gialle, grazie all’analisi di elementi raccolti anche per mezzo di pedinamenti ed appostamenti, ha consentito l’individuazione di 3 magazzini non dichiarati nel centro storico di Rimini in cui erano stipati i beni, poi sequestrati, su cui erano riprodotti loghi e segni distintivi di Nike, Apple, Pokemon, Super Mario Bros, Gucci e Louis Vuitton, Armani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Notte Rosa, sequestrati 300mila prodotti contraffatti di Nike, Apple, Louis Vuitton e Gucci

