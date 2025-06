Notte rosa in riviera Pienone nelle piazze ma la festa continua

Chi si aspetta solo una notte di festa resterà sorpreso: la Notte Rosa in riviera è un evento che coinvolge tutto il weekend, trasformando le piazze in un caleidoscopio di colori, musica e allegria. Con numeri da record e un’atmosfera contagiosa, questa celebrazione continua a stupire e unire giovani e famiglie. La festa non si ferma qui: chi desidera vivere appieno l’estate più vivace dell’anno, è invitato a immergersi in questa magia senza fine.

In riviera la Notte Rosa non è soltanto una data, ma bensì un lungo fine settimana iniziato ieri, ma che entra nel vivo proprio oggi e si concluderà domenica. Nella piazze di Cesenatico, Gatteo a Mare e San Mauro Mare, ieri sono state 10mila le presenze registrate, mentre per la tre giorni del Capodanno dell’estate se ne stimano oltre 20mila, di cui oltre 12mila a Cesenatico, 5mila a Gatteo a Mare e circa 3mila a San Mauro Mare. Tuttavia chi festeggia sono molti di più, tenuto conto delle decine di migliaia di turisti presenti negli hotel, villaggi, lidi al mare e locali, si stimano oltre 100mila in festa nella costa di Forlì-Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Notte rosa in riviera. Pienone nelle piazze ma la festa continua

In questa notizia si parla di: notte - rosa - riviera - piazze

Fedez e Olly alla Notte Rosa, annunciata la loro presenza sul palco dell'Rds Summer Festival - In attesa della magica Notte Rosa, il RDS Summer Festival svela i primi attesissimi ospiti. Sul palco di Rimini ci sarà il trionfatore di Sanremo, Olly, e il celebre Fedez, protagonisti indiscussi della musica italiana.

In occasione della Notte Rosa che si apre venerdì 20 giguno a domenica 22 giugno, anche nella Riviera di Comacchio scatta il divieto di somministrare le bevande da asporto nel vetro (bottiglie e bicchieri) e nelle lattine in tutti i centri abitati delle seguenti loca Vai su Facebook

Notte rosa in riviera. Pienone nelle piazze ma la festa continua; Notte Rosa: in piazza Costa arriva Clara; Strade chiuse per la Notte Rosa a Forlì: divieti e regole per il concerto degli Eiffel 65.

Notte rosa in riviera. Pienone nelle piazze ma la festa continua - Tanti appuntamenti nei locali e negli stabilimenti balneari in tutto il weekend. Lo riporta msn.com

Notte Rosa, tutti gli eventi in programma sulla Riviera: la guida - C’è un momento dell’anno in cui la Romagna si trasforma in uno stato d’animo. chiamamicitta.it scrive