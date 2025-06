Notte romantica Simone Moro Nomadi birra e sagre | il week-end in provincia

Il fine settimana in provincia di Bergamo si anima con un caleidoscopio di eventi imperdibili: dalla magia delle sagre ai concerti di fama, passando per degustazioni gourmet e notti romantiche. Un’occasione perfetta per scoprire tradizioni locali, lasciarsi coinvolgere dall’atmosfera festosa e vivere momenti indimenticabili. Scopri cosa ti aspetta e preparati a goderti il weekend al massimo!

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano il Festival del polpo alla brace e del frutto misto all’estivo Spritz&Burger di Albino, la notte romantica (sabato) a Lovere, Simone Moro (sabato) a Foppolo, i Nomadi in concerto a Villongo, tante feste, la sagra del casoncello a Castro e la Festa della Musica ad Almenno San Bartolomeo. Da annotare, inoltre, lo street food a Bonate Sotto, Original Bier Fest allo Spazio Fase di Alzano Lombardo, la festa dell’Asd Omero a Pedrengo, la festa della birra a Dezzo, “Birra in tasca” a Brembate, “Orient Express Festival” a Curno, la Notte della cultura a Osio Sotto, il mercato internazionale a Sarnico, il balletto “La bella addormentata” al cine-teatro Gavazzeni di Seriate e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Notte romantica, Simone Moro, Nomadi, birra e sagre: il week-end in provincia

