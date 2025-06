Notte di sangue sulle strade del Lazio | in un incidente stradale muoiono quattro persone Il tragico schianto lungo la Casilina

Una notte di sangue scuote il Lazio: quattro vite spezzate in un tragico schianto sulla Casilina, a poche fermate da Frosinone e Torrice. Due auto, un’Alfa Romeo 147 e una Mercedes, coinvolte in un drammatico impatto avvenuto alle prime ore del mattino, hanno lasciato dietro di sé un quadro di dolore e distruzione. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine, ma la perdita è irreparabile. Seguiteci per aggiornamenti e approfondimenti su questa tragedia che ha sconvolto la comunità .

Una notte tragica ha sconvolto la comunità di Frosinone e Torrice, con la morte di quattro uomini in un terribile incidente stradale avvenuto sulla strada regionale Casilina, alle porte della città. Il drammatico scontro ha coinvolto due auto, un'Alfa Romeo 147 e una Mercedes, e ha causato la morte immediata di tutti gli occupanti. La Dinamica dell'Incidente. L'incidente si è verificato intorno alle 2 del mattino, con uno schianto violentissimo che ha distrutto entrambe le vetture. Le cause del tragico impatto sono ancora in fase di accertamento, ma la violenza con cui le auto si sono scontrate ha lasciato pochi dubbi sulla sua gravità.

