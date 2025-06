Notte Bianca senza avviso | Decisa già da aprile

Una notte bianca senza preavviso scatena polemiche a Lodi, dove commercianti e associazioni di categoria si confrontano sulla mancanza di comunicazione riguardo agli eventi in programma. Mentre alcuni lamentano una gestione poco trasparente, altri difendono l'organizzazione, sottolineando che tutto si inserisce nel calendario “Lodi al Sole”. La tensione cresce, alimentata da accuse e difese, ma alla fine si cerca di trovare un equilibrio tra entusiasmo e chiarezza.

“Non chiamatela Notte Bianca“ tra le polemiche. Sono numerosi i commercianti che, in vista delle serate di shopping, hanno manifestato il loro disappunto per una presunta mancata comunicazione da parte delle associazioni di categoria, organizzatrici dei due appuntamenti in programma oggi e il 5 luglio, inseriti dall’amministrazione comunale nella rassegna “ Lodi al Sole “. Accuse respinte da parte delle associazioni di categoria, tra cui Aviscom, che affermano di aver informato in tempo, tramite email e canali social, i negozianti invitati a rimanere aperti oltre il consueto orario di chiusura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Notte Bianca senza avviso: "Decisa già da aprile"

