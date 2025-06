Notte Bianca all’Eur 2025 programma

Preparatevi a vivere un weekend indimenticabile all’Eur! Dal 20 al 22 giugno, il Municipio IX di Roma si trasformerà in un palcoscenico di festa, con una Notte Bianca all’8217eur 2025 ricca di spettacoli, musica, sport e iniziative sociali gratuite. Un’occasione imperdibile per scoprire il cuore pulsante del quartiere, coinvolgendo tutta la comunità e creando ricordi speciali. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma e non perdere nemmeno un evento!

Da venerdì 20 a domenica 22 giugno, il Municipio?IX Roma?Eur, in collaborazione con U.N.O.E. – Unione Nazionale Organizzazione Eventi – e il contributo di numerosi imprenditori e associazioni locali, animerà il quartiere con una ricca carrellata di eventi gratuiti, tra spettacoli, concerti, sport, moda e iniziative sociali. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Strade pedonali, negozi aperti fino a tarda notte, mercatini, luci scenografiche e concerti sotto le stelle. Il tutto sotto il segno di Eur District, primo brand municipale lanciato dalla presidente Titti Di Salvo e dal vicepresidente Augusto Gregori. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: notte - eventi - bianca - programma

Notte Bianca di Legnano 2025 sabato 14 giugno: in centro è tutta una festa. Il programma degli eventi - Preparati a vivere un’indimenticabile notte di festa nel cuore di Legnano! Sabato 14 giugno, la città si trasformerà in un palcoscenico di musica, divertimento e cultura con la Notte Bianca 2025, una festa coinvolgente che anima il centro e invita tutti a partecipare.

Notte bianca, il bando: la festa torna al passato. Eventi concentrati in centro - Pontedera, 17 maggio 2025 – La Notte Bianca torna a rivivere momenti indimenticabili, con eventi concentrati nel centro storico.

La Notte Bianca delle Librerie sta per iniziare! Grazie a @La stampa per l'articolo! Vi aspettiamo! Il programma completo lo trovate qui: https://www.comune.alba.cn.it/it/eventi/notte-bianca-delle-librerie Vai su Facebook

Notte Bianca di Pontedera, il programma e i provvedimenti su circolazione e sosta; La Notte Bianca dell'Eur 2025; Notte Bianca a Mogliano tra musica, spettacoli e shopping.

Notte Bianca all’Eur 2025, programma - Da venerdì 20 a domenica 22 giugno, il Municipio IX Roma Eur, in collaborazione con U. Riporta funweek.it

Notte Bianca a Mogliano, la piazza rivive dopo i cantieri: «Una grande ripartenza» - Grande successo per la Notte Bianca: la festa che ha sancito la riapertura di piazza Caduti dopo i lavori di riqualificazione, ha superato le aspettative. Come scrive ilgazzettino.it