Noto giovane cantante rivela | Qual è la cosa più strana che mi hanno chiesto in privato

Noto giovane cantante rivela qual è la cosa più strana che gli hanno chiesto in privato. Andrea Settembre, il talento ventitreenne vincitore di Sanremo 2025 nella sezione “Nuove Proposte”, svela un aneddoto sorprendente nell’ultimo episodio del podcast Confessioni e Distrazioni. Ma cosa ha rivelato esattamente? La sua confessione sta facendo scalpore tra fan e addetti ai lavori, lasciando tutti curiosi di scoprire i dettagli di questa insolita richiesta.

"Qual è la cosa più strana che mi hanno scritto nei messaggi privati? Ce l’ho.". Inizia così la (privata) rivelazione di Andrea Settembre, il cantautore 23enne che ha vinto il Festival di Sanremo 2025 nella sezione "Nuove Proposte". Al podcast Confessioni e Distrazioni ha quindi rivelato che. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Noto giovane cantante rivela: "Qual è la cosa più strana che mi hanno chiesto in privato"

