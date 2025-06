Non sono una democrazia però facciamo affari con Iran e ci stiamo facendo comprare dai fondi sovrani arabi strano no?

In un mondo complesso come il nostro, le narrazioni sulla democrazia spesso oscillano tra idealismi e interessi economici. Mentre si criticano certi regimi, altri vengono premiati con elogi inattesi, svelando un quadro fatto di scambi, potere e contraddizioni. √ą fondamentale guardare oltre le apparenze per comprendere quale sia davvero il prezzo della nostra libert√†. Ma quali sono le vere implicazioni di queste scelte?

Non saranno democratici ma hanno un sacco di soldi per comprarci Ancora una volta, l‚Äôaltra sera in televisione, abbiamo sentito affermare che in Iran c‚Äô√® un regime che toglie le libert√† e che nei paesi arabi non ci sono democrazie. Per poi elogiare la democrazia israeliana che quindi avrebbe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it ¬© Ilgiornaleditalia.it - "Non sono una democrazia", per√≤ facciamo affari con Iran e ci stiamo facendo comprare dai fondi sovrani arabi, strano no?

