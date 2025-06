Non solo in spiaggia Le infradito possono rappresentare un’ottima idea anche in città Ecco cinque outfit eleganti da copiare

Le infradito, da sempre sinonimo di relax in spiaggia, conquistano ora anche le vie della città nel 2025. Comode, versatili e sorprendenti, si candidano a diventare le nuove protagoniste di outfit eleganti e urbani. Scopri cinque look irresistibili per sfoggiare con stile le tue infradito in ogni occasione estiva, trasformando le regole del fashion in un'opportunità di originalità e charme. Ecco come indossarle con classe e personalità.

L a moda sovverte spesso le regole e le infradito, nel 2025, sono di tendenza anche in città. Si candidano a diventare le nuove scarpe glamour da città. Rigorosamente piatte, essenziali, in cuoio o gomma: sono tornate protagoniste della città. Ecco cinque outfit per indossarle con eleganza nell’estate urbana. Vestitino nero e infradito bianche Little black dress e infradito white. Il contrasto vincente tra il nero lucido dell’abito e il bianco puro delle ciabatte. Leggi anche › Mai dire mai: le infradito sbarcano in città per outfit eleganti, se abbinate così Polo panna e pantaloni scuri La polo panna e i pantaloni scuri trovano un twist inaspettato nelle ciabatte rosse. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Non solo in spiaggia. Le infradito possono rappresentare un’ottima idea anche in città. Ecco cinque outfit eleganti da copiare

