Non si ferma all' Alt della polizia e fugge | arrestato

In un episodio che ha tenuto con il fiato sospeso la città di Aversa, un soggetto pluripregiudicato si è rifiutato di fermarsi all’alt della polizia, dando il via a un inseguimento mozzafiato. La sua fuga, culminata nell’arresto, ha evidenziato ancora una volta quanto sia cruciale il rispetto delle forze dell’ordine. Un gesto che non solo mette in pericolo la sicurezza pubblica, ma anche la propria libertà.

Non si ferma all'Alt e scappa. Rincorso, fermato e arrestato. E' quanto accaduto ad Aversa dove è stato sorpreso un soggetto, pluripregiudicato, già destinatario della misura di prevenzione dell'Avviso Orale del Questore di Caserta alla guida di una Bmw. Intimatogli L'Alt dai poliziotti del.

