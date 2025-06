Non scapperà a Mosca | così Khamenei cerca di scappare ai raid di Israele

In un gioco di contromisure e strategie segrete, Khamenei si protegge con una guardia d’élite mentre Tel Aviv studia un possibile blitz. La tensione si alza, e il mondo osserva con incertezza cosa potrebbe succedere. In questo scenario di alta tensione, ogni mossa diventa cruciale: il destino di molte nazioni potrebbe cambiare in un colpo solo.

La Guida Suprema è protetta da una guardia d'élite segreta. Sulle sue tracce Tel Aviv, che studia anche un blitz come quello di Osama Bin Laden.

MEDIO ORIENTE | Un cambio di regime in Iran sarebbe "inaccettabile" e l'assassinio della Guida suprema del Paese, Ali Khamenei, "aprirebbe il vaso di Pandora": lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov a Sky News. #ANSA Vai su Facebook

