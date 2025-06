Non parlo con mio figlio da otto anni Mi ha dato schiaffi mi manda messaggi sperando che io muoia presto | lo sfogo di Corinne Cléry

Corinne Cléry, icona del cinema e simbolo di raffinatezza, decide di rompere il silenzio dopo anni di dolore e silenzio. La sua storia, fatta di violenze e minacce da parte del figlio, rivela un lato sconvolgente di una donna che ha sempre affrontato le sfide con coraggio. Un racconto che scuote e invita alla riflessione su temi delicati come famiglia, rancore e redenzione. Non è mai troppo tardi per cercare la verità e ricostruire se stessi.

Corinne Cléry, indimenticata protagonista di film cult come “ Histoire d’O “, ha deciso di rompere un silenzio durato anni per denunciare pubblicamente il rapporto turbolento con il suo unico figlio. Ospite di Monica Setta a “ Storie al bivio ” (in onda martedì 24 giugno alle 21.20 su Rai 2), l’attrice racconta di v iolenze, minacce e di una battaglia legale che la vede contrapposta non solo al figlio, ma anche a un’ex amica, Serena Grandi. “Non parlo con il mio unico figlio da otto anni”, esordisce così Corinne Cléry nell’anticipazione della sua intervista. “ Da lui ho subito tutto, violenza verbale e perfino schiaffi, ma adesso la cosa è più grave perché lui vuole vendere la casa dove abito e di cui io gli ho donato la nuda proprietà”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: figlio - anni - parlo - otto

Giornalismo siciliano in lutto, muore a 70 anni Claudio Zarcone. Lottava per il figlio - Il giornalismo siciliano piange la scomparsa di Claudio Zarcone, scomparso a 70 anni. Giovanni, noto per la sua dedizione professionale e il suo impegno personale, ha lottato strenuamente per mantenere viva la memoria del figlio Norman, tragicamente scomparso.

#CorinneCléry ha raccontato per la prima volta il rapporto turbolento con il figlio, ospite di Monica Setta in "Storie al bivio show" ,in onda martedi 24 giugno, ha detto: "Non parlo con il mio unico figlio da otto anni. Da lui ho subito tutto, violenza verbale e perfi Vai su X

“Grazie Italia”. È questa la frase che un bambino palestinese di otto anni ripete con insistenza a chiunque incontri nei corridoi dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è ricoverato 15 giorni. Tra le persone che hanno ricevuto il suo saluto, c’è stato Vai su Facebook

“Non parlo con mio figlio da otto anni. Mi ha dato schiaffi, mi manda messaggi sperando che io muoia…; Corinne Clery, non parlo con mio figlio da otto anni; Corinne Clery: «Non parlo con mio figlio da otto anni, da lui violenza verbale e schiaffi».

“Non parlo con mio figlio da otto anni. Mi ha dato schiaffi, mi manda messaggi sperando che io muoia presto”: lo sfogo di Corinne Cléry - L'attrice rompe il silenzio su violenze e minacce ricevute dal figlio dopo avergli donato la nuda proprietà della sua casa ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Corinne Clery, non parlo con mio figlio da otto anni - Da lui ho subito tutto, violenza verbale e perfino schiaffi, ma adesso la cosa è piu grave perché lui vuole vendere la casa dove abito e di cui io gli ... ansa.it scrive