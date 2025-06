Non c' è diffamazione | archiviato il caso del pediatra che ha contestato le terapie no vax

Un caso che ha fatto discutere e dividere l’opinione pubblica si conclude con una notizia rassicurante: non c’è diffamazione nel procedimento contro il pediatra Giorgio Cuffaro di Pordenone. Dopo un lungo iter giudiziario, il primo dei due processi si archivia, confermando la correttezza e l’importanza della libertà di espressione dei professionisti sanitari. La vicenda evidenzia come il dibattito sulle terapie alternative rimanga complesso e delicato, ma ora si apre una nuova fase di confronto e rispetto reciproco.

Il pediatra Giorgio Cuffaro è stato denunciato in sede civile e penale dall'avvocato Erich Grimaldi insieme ad alcuni.

