In un momento di forte tensione politica, piazza Roma si anima con la protesta contro il riarmo e le politiche militari. Mentre M5S e PD uniscono le forze in Parlamento, sfilano 160 avversari per chiedere lo stop alla cooperazione militare con Israele. Una mobilitazione che segna un passo deciso verso una politica pi├╣ responsabile e in difesa della pace. La richiesta di cambiamento entra nel cuore del dibattito nazionale.

I tre partiti si uniscono in Parlamento: annunciata una mozione per chiedere lo stop alla cooperazione militare con Israele.

Roma, cortei contro guerra e riarmo. Pd-M5s-Avs: stop cooperazione militare con Israele - Roma si mobilita per una giornata di protesta senza precedenti, con cortei contro la guerra e il riarmo europeo.

MEDIO ORIENTE | Abbiamo depositato una mozione unitaria per chiedere la revoca del memorandum d'intesa con Israele nel settore militare e della difesa e la sospensione di qualsiasi forma di cooperazione militare". Lo annunciano Pd, M5s e Avs. #ANSA

Manifestazioni contro riarmo e guerra, mozione Avs-M5s-Pd: stop a cooperazione militare con Israele - E le opposizioni chiedono alla premier Meloni la revoca del Memorandum d'intesa con il governo Netanyahu

