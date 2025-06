Nintendo Switch trasformata in iPhone | l’esperimento folle di PatRyk

L’idea di trasformare una Nintendo Switch in un iPhone sembra uscita da un film di fantascienza, e Patryk ha deciso di portarla alla realtà con un esperimento audace. Dopo due giorni di tentativi, ha installato iOS sulla console, creando un ibrido singolare e… discutibile nelle prestazioni. Questo esperimento affascinante, seppur fallimentare sotto molti aspetti pratici, dimostra come il desiderio di innovare possa portare a risultati sorprendenti, anche quando tutto sembra andare storto.

Su GoNintendo è stata riportata una notizia davvero curiosa: PatRyk, un utente determinato (o forse pazzo?), è riuscito a far girare iOS su Nintendo Switch! Dopo due giorni di tentativi, l’hacker ha installato con successo il sistema operativo di Apple sulla console di Nintendo, anche se con risultati. diciamo deludenti dal punto di vista pratico. Un “iPhone” lentissimo (e instabile). L’esperimento, seppur affascinante, ha dimostrato che iOS non è assolutamente ottimizzato per Switch: Tempo di avvio: oltre 20 minuti per accendersi. Performance: estremamente lente, con lag insopportabile. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: nintendo - switch - trasformata - iphone

