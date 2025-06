Nine Inch Nails a Milano | il ritorno dell’industrial rock dopo 11 anni di attesa

Dopo oltre 11 anni di attesa, Milano si prepara a vivere un evento straordinario: il ritorno dei Nine Inch Nails nel cuore dell’Italia. Il 24 giugno 2025, il Parco della Musica si trasformerà in un palco di energia e sperimentazione, riaccendendo la passione per l’industrial rock. Un’occasione unica per rivivere la forza di Trent Reznor e della sua band, pronti a scrivere una nuova pagina storica nella scena musicale italiana. Non mancate!

Dopo più di un decennio di silenzio in Italia, i Nine Inch Nails tornano a calcare il suolo nostrano con una data che promette di essere storica. Il 24 giugno 2025, il Parco della Musica di Milano si trasformerà in un’arena sonora dove l’industrial rock più visionario della scena contemporanea ritroverà il suo pubblico italiano. L’ultima volta che Trent Reznor e la sua creatura più iconida avevano suonato nel nostro paese risale al 3 giugno 2014 all’Unipol Arena di Bologna, rendendo questo appuntamento milanese un evento dal valore quasi catartico per i fan della penisola. Il Peel It Back Tour 2025 rappresenta molto più di una semplice tournée: è il manifesto di una band che ha saputo reinventarsi continuamente, mantenendo intatta quella capacità di creare paesaggi sonori che oscillano tra devastazione emotiva e bellezza perturbante. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Nine Inch Nails a Milano: il ritorno dell’industrial rock dopo 11 anni di attesa

In questa notizia si parla di: nine - inch - nails - milano

Grandi performance, scaletta da sistemare, qualche problema tecnico, la chitarra distrutta. Alla O2 Arena è andato in scena il Peel It Back Tour dei Nine Inch Nails che arriverà a Milano il 24 giugno. Una lotta e uno show per intenditori. Vai su Facebook

Grandi performance, scaletta da sistemare, qualche problema tecnico, la chitarra distrutta. Alla O2 Arena è andato in scena il Peel It Back Tour dei Nine Inch Nails che arriverà a Milano il 24 giugno. Una lotta e uno show per intenditori Vai su X

La battaglia dei Nine Inch Nails a Londra; Nine Inch Nails: com'è andato il primo concerto dopo tre anni; Nine Inch Nails: partito il Peel It Back Tour 2025, martedì prossimo unica data a Milano.

Nine Inch Nails: com'è andato il primo concerto dopo tre anni - Trent Reznor e soci hanno dato il via al “Peel it back world tour”, che il 24 giugno toccherà Milano ... Segnala rockol.it

Nine Inch Nails: UFFICIALE in concerto a Milano il 24 giugno 2025. Tutte le info e biglietti - I Nine Inch Nails, una delle band più influenti della musica alternativa e industrial, annunciano la loro unica data italiana del 2025, giovedì 24 giugno al Parco della Musica di Milano (Novegro). virginradio.it scrive