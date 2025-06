Nina’s Martesana Pride Tre giorni di festa con le Drag Queen

nina8217s martesana pride, tre giorni di festa e di spettacolo con le drag queen, portano a Milano un’energia travolgente e colorata. È il momento di lasciarsi andare, di esprimere la propria unicità e di celebrare l’amore in tutte le sue forme. Perché questa è la magia del Pride: un’occasione per essere autentici, per sorridere e ballare sotto un arcobaleno di speranza e libertà. Che questa volta colora di arcobaleno la Milano intorno alla...

È il momento. A volte è sufficiente scegliere bene cosa indossare. E capire con quali amici passare la serata. Ma certo sono le giornate giuste per tirare fuori quella sfumatura queer nascosta da qualche parte dentro di noi. Oppure solo "la voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria", come canta Ornella Vanoni. Insomma: fare un po’ di pazza festa in questo mese tutto dedicato al Pride. Che questa volta colora di arcobaleno la Milano intorno alla Martesana. Dalle parti di Gorla, fra viale Monza e Crescenzago, nel parco dove si trova adesso il nuovo anfiteatro di Zona 2. È lì che da domani a lunedì è in programma il "Nina’s Martesana Pride", una tre giorni di balli e di spettacoli e di laboratori in compagnia delle Drag Queen più famose della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nina’s Martesana Pride. Tre giorni di festa con le Drag Queen

