NikkieTutorials make-up artist trans | Il nostro cervello si sente in gabbia nel corpo sbagliato Ai genitori dico di essere lì per i propri figli Ascoltateli

NikkieTutorials, make-up artist trans e icona di autenticità, ha trasformato la sua esperienza in un messaggio di speranza e coraggio. Dopo aver condiviso il suo coming out su YouTube, ha trovato serenità e si impegna a sostenere il mondo queer, invitando i genitori ad ascoltare e accettare i propri figli. La sua voce forte e sincera ispira milioni di persone a vivere con orgoglio e autenticità.

Ha trovato nel suo canale YouTube la serenità prima del coming out. Ora NikkieTutorials con il suo brand di make-up sostiene il mondo queer. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - NikkieTutorials make-up artist trans: «Il nostro cervello si sente in gabbia nel corpo sbagliato. Ai genitori dico di essere lì per i propri figli. Ascoltateli»

