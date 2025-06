Niente salto verso l’autonomia | perché i bancari restano dove sono

Niente salto verso l’autonomia, perché i bancari restano dove sono. Nonostante le promesse di libertà e crescita, ogni anno un terzo di loro sogna di cambiare vita, abbandonando le scrivanie in filiale per diventare consulenti finanziari indipendenti. I desideri sono tanti, ma cosa succede realmente? La realtà spesso frena le aspirazioni, lasciando molti intrappolati tra sogno e paura di mettersi in gioco.

Ogni anno, numerosi studi e sondaggi ci raccontano che un terzo dei bancari starebbe pensando di lasciare la propria scrivania in filiale per abbracciare la vita – tanto sognata quanto idealizzata – del consulente finanziario indipendente. I dati appaiono eclatanti: desiderio di libertà, voglia di autonomia, ambizione di crescere professionalmente e redditualmente senza più i vincoli dell’impiego tradizionale. Ma poi? Poi quasi nessuno fa davvero il salto. E ogni volta che questi sondaggi vengono pubblicati, LinkedIn si popola come d’incanto di post scritti dai capi area delle reti, pronti a captationes benevolentiae, agendo sulla leva psicologica alimentata dall’articolo di turno del Sole 24 Ore: post pieni di entusiasmo e inviti velati a “cogliere l’occasione”, come se bastasse un hashtag o un commento ispirato per convincere qualcuno a cambiare vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Niente salto verso l’autonomia: perché i bancari restano dove sono

