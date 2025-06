Niente Fashion Week per Re Giorgio a causa di un intervento | l’annuncio di Armani

Giorgio Armani salta la Fashion Week di Milano a causa di un intervento, ma rassicura tutti: sta bene e si sta riprendendo. La maison ha annunciato che, al suo posto, salirà sul palco Leo Dell’Orco, responsabile dello stile maschile. Un momento di assenza forzata per il grande stilista, che a 91 anni dimostra ancora una volta il suo spirito resiliente e appassionato. La sua presenza si farà sentire presto, mentre il mondo della moda lo aspetta con ansia.

Un intervento, ma niente di grave. Lo fa sapere la maison: Giorgio Armani non parteciperĂ alla Fashion Week maschile di Milano. Il grande stilista è infatti attualmente a casa dopo un ricovero in ospedale: “sta bene ma preferisce recuperare le forze”. Al suo posto, a salutare il pubblico, uscirĂ Leo Dell’Orco, responsabile dello stile delle linee maschili. Non è stata comunicata la natura dell’intervento, ma sappiamo che lo stilista compirĂ 91 anni il prossimo 11 luglio. Giorgio Armani non saluterĂ gli ospiti alla Fashion Week. Il signor Armani ha lavorato con la consueta dedizione alle collezioni che verranno presentate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it