Niente contributi dal governo lo Spid ora si paga | Minato il sistema di accesso digitale gratuito

Le agevolazioni gratuite per lo Spid a Bergamo sono ormai un ricordo, con il sistema che si trasforma in un servizio a pagamento a causa della mancanza di contributi governativi. Anche Register.it, partner del Comune, ha annunciato un piccolo costo annuo di rinnovo. Sebbene l’investimento sia contenuto, questa novità potrebbe compromettere l’accessibilità digitale per molti cittadini, mettendo a rischio un sistema...

Bergamo.Dopo il blocco dei finanziamenti governati ai provider, diversi gestori Spid hanno comunicato ai cittadini l’introduzione di un costo annuo per il rinnovo del servizio. Tra questi anche Register.it, operatore al quale il Comune di Bergamo si era affidato per delle agevolazioni ai cittadini. Le ricadute economiche sono limitate (si parla di meno di 10 euro l’anno in gran parte dei casi, ndr), ma la situazione rischia di minare un sistema di accesso digitale garantito che si fondava proprio sul principio di gratuità , soprattutto per le fasce più fragili della popolazione. “È grave che un cambiamento così rilevante non sia stato comunicato ai Comuni da parte del Governo – denuncia l’assessore ai Servizi demografici e all’Innovazione del Comune di Bergamo Giacomo Angeloni -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Niente contributi dal governo, lo Spid ora si paga: “Minato il sistema di accesso digitale gratuito”

In questa notizia si parla di: spid - niente - contributi - governo

Niente contributi dal governo, lo Spid ora si paga: “Minato il sistema di accesso digitale gratuito”; Spid, l’appello delle imprese al governo: “Resti gratuito, i 40 milioni arrivino al più presto”; Le imprese si rivolgono al Governo: fermare lo SPID a pagamento.

Spid, con quali operatori sarà a pagamento? Ecco come mantenere gratis l’identità digitale - Chi non intende pagare il servizio può decidere di non rinnovarlo e aprire l’identità digitale con un gestore ... Da msn.com

Il Governo non eroga i fondi e lo SPID diventa a pagamento per InfoCert e Aruba: cosa succede da luglio - InfoCert ha annunciato che renderà il servizio SPID a pagamento, seguendo così Aruba: la causa di questo cambiamento, dopo dieci anni di gratuità, sarebbe nella mancata distribuzione di fondi da parte ... Lo riporta edge9.hwupgrade.it