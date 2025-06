Niente antenna a Missaglia | Valutare soluzioni alternative

Niente antenna a Missaglia? È il momento di esplorare soluzioni innovative e alternative che possano soddisfare le esigenze di comunità e tecnologia. Dopo l'incontro pubblico del 16 giugno a Maresso, con il supporto del Sindaco Redaelli e dei cittadini, si apre un nuovo capitolo nella ricerca di un equilibrio tra sviluppo e integrazione urbana. Ecco perché valutare tutte le opzioni diventa fondamentale per costruire un futuro condiviso e sostenibile.

In seguito all'incontro pubblico tenutosi il 16 giugno a Maresso, alla presenza del Sindaco Redaelli, di numerosi cittadini e dei Consiglieri del nostro gruppo Centrodestra Unito Missaglia, apprendiamo dagli organi di stampa l'intenzione dell'Amministrazione comunale di negare l'installazione.

