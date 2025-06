Niente acqua in alcune zone di Francavilla al Mare lunedì mattina

Attenzione, residenti di Francavilla al Mare: lunedì mattina l'acqua mancherà in alcune zone a causa di lavori urgenti di installazione dei nuovi contatori. Dalle 9 alle 14, l'erogazione sarà sospesa per garantire un servizio più efficiente e all'avanguardia. Preparatevi in anticipo e pianificate di conseguenza, perché questa breve interruzione contribuirà a migliorare la qualità dell'acqua che berrete in futuro. Restate aggiornati per eventuali sviluppi.

Aca ha comunicato l'interruzione dell'erogazione idrica a Francavilla al Mare per la mattinata di lunedì 23 giugno. Dalle ore 9 alle 14, salvo complicazioni, l'erogazione sarà sospesa per consentire i lavori di installazione dei contatori di portata elettromagnetici presso "Vasche di Compenso" in.

