Nidi e scuole d’infanzia cosa si può migliorare? Il sindaco lancia un sondaggio tra le famiglie

Il sindaco di Scandiano invita le famiglie a partecipare a un importante sondaggio per migliorare i servizi dei nidi e delle scuole dell'infanzia. Un’occasione preziosa per esprimere idee, bisogni e suggerimenti, contribuendo a rendere l’offerta educativa ancora più di qualità . Per aderire, basta inquadrare il QR code presente nelle strutture: la tua opinione può fare la differenza! Partecipa anche tu e aiuta a costruire un futuro migliore per i nostri piccoli.

Appello ai genitori a partecipare al sondaggio per l’indagine di gradimento, avviato dal Comune di Scandiano, dei servizi educativi degli utenti del nido e scuola dell’infanzia. "L’obiettivo è raccogliere idee, esigenze e suggerimenti in vista di un ulteriore miglioramento della qualità delle prestazioni offerte sul territorio comunale", dicono dall’amministrazione. Per aderire è sufficiente inquadrare il qr code presente nella struttura frequentata dal proprio bambino e compilare il questionario dal dispositivo mobile, cliccando infine su ‘Submit’. In alternativa è possibile richiedere una copia cartacea del questionario all’educatrice di riferimento, compilarla in struttura e consegnarla al personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nidi e scuole d’infanzia, cosa si può migliorare?. Il sindaco lancia un sondaggio tra le famiglie

In questa notizia si parla di: infanzia - sondaggio - nidi - scuole

