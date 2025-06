Nicolodi | Xhaka al Milan? Giocatore totale Sul suo carattere vi dico…

Abbiamo intervistato Pietro Nicolodi, voce di Sky per la Bundesliga, per scoprire tutto su Xhaka e Sule, i nomi caldi del mercato Milan. Tra talento e personalità , questi giocatori sono pronti a fare la differenza in rossonero: ecco cosa ci ha raccontato sul loro carattere e il loro potenziale. Un’analisi che vi lascerà senza parole sulla vera forza dietro i grandi acquisti.

Abbiamo intervistato Pietro Nicolodi, voce di Sky per la Bundesliga, e chiesto di Xhaka e Sule, giocatori accostati recentemente al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Nicolodi: “Xhaka al Milan? Giocatore totale. Sul suo carattere vi dico…”

In questa notizia si parla di: nicolodi - xhaka - milan - giocatore

Nicolodi: “Xhaka sarebbe un colpo notevole. Sule può essere utile, ma…” | ESCLUSIVA PM - Abbiamo avuto il piacere di intervistare Pietro Nicolodi, voce di Sky per la Bundesliga, che ci ha svelato dettagli esclusivi su due grandi nomi del calcio europeo: Xhaka e Sule.

Cosa ne pensate di Modric al Milan? L’accordo è ad un passo. Esperienza, ma anche qualità sul campo. Vai su Facebook

Nicolodi: “Xhaka sarebbe un colpo notevole. Sule può essere utile, ma…” | ESCLUSIVA PM; Milan News: Calciomercato, Live, Ultime Notizie AC Milan oggi.

Xhaka si avvicina al Milan: cosa manca per chiudere l’affare - Il Milan e la trattativa con Xhaka: un accordo che potrebbe cambiare il volto del centrocampo rossonero per le prossime stagioni. Lo riporta msn.com

Il Milan ha il sì di Xhaka: i dettagli dell’accordo e cosa cambia per il centrocampo rossonero - Tutti i dettagli dell’accordo tra Milan e Granit Xhaka: cifre, durata del contratto, proposte economiche e come si integra nel centrocampo. Riporta msn.com