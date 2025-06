Nicolas Jackson si scusa dopo che costoso rosso impedisce al Chelsea di avanzare nella Coppa del Mondo di Club

Nicolas Jackson, il promettente attaccante del Chelsea, si scusa pubblicamente dopo aver ricevuto un costoso cartellino rosso che ha compromesso le speranze della squadra nella Coppa del Mondo di Club. Un momento di grande delusione per i Blues e per i tifosi, che ora attendono di vedere come questa vicenda influenzerà il proseguo della stagione. La partita si è trasformata in un episodio da ricordare: ecco cosa è successo.

2025-06-21 10:00:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’attaccante del Chelsea Nicolas Jackson ha emesso scuse pubbliche a seguito del suo cartellino rosso in una sconfitta per 3-1 contro Flamengo nella fase a gironi della Coppa del Mondo del Club. L’Internazionale del Senegal è stato licenziato poco dopo essere entrato come sostituto, aggravando un disastroso incantesimo di sei minuti che ha trasformato la partita in testa. La squadra di Enzo Maresca aveva preso un vantaggio iniziale a Filadelfia grazie allo sciopero del 13 ° minuto di Pedro Neto, ma Flamengo si è precipitato indietro dopo la pausa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

