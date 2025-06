Niccolò Pasqualetti debutta a Pitti Uomo | ecco chi è la nuova voce della moda italiana genderless

Niccolò Pasqualetti debutta a Pitti Uomo, portando una ventata di innovazione e freschezza nel panorama fashion genderless italiano. La sua partecipazione come Guest Designer alla 108ª edizione conferma il suo talento e la sua visione rivoluzionaria, affermandolo tra i protagonisti emergenti della moda contemporanea. Questa prestigiosa vetrina internazionale rappresenta un importante trampolino di lancio, sottolineando come giovani creativi toscani stiano scrivendo nuove pagine nella scena globale. Il futuro della moda è già qui.

Il nome di Niccolò Pasqualetti continua a risuonare nei contesti più istituzionali del sistema moda italiano, approdando per questa edizione, la numero 108 di Pitti Uomo, a Firenze come Guest Designer. Questo spazio riservato ai visionari e creativi che stanno rivoluzionando il paradigma della moda contemporanea a livello internazionale, riscopre un marchio emergente e toscano, segnale positivo per il panorama attuale dei giovani designer. Il settore, infatti, sembra essersi riappacificato con il concetto stesso di emergente che, per molti anni, ha rappresentato un’etichetta affibbiata a fatica a designer dall’esperienza elevata e a marchi con diversi anni di attività per creare un distinguo con i grossi brand del lusso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it