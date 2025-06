Neymar in Serie A dopo De Bruyne e Modric la decisione è presa

Nei palcoscenici del calcio italiano si respira un’aria di grande entusiasmo: dopo De Bruyne e Modric, ora anche Neymar potrebbe sbarcare in Serie A. Un vero e proprio sogno che si avvicina, portando con sé la promessa di emozioni senza confini e di un campionato ancora più spettacolare. Gli appassionati attendono con trepidazione questa possibile svolta, perché il nostro calcio merita di brillare con i grandi protagonisti del panorama internazionale.

Un vero e proprio sogno potrebbe realizzarsi per gli appassionati di calcio italiani, il verdetto parla chiaro E’ un calciomercato, quello di questa estate, che si è aperto con un paio di colpi niente male, per il nostro campionato. Il Napoli ha preso Kevin De Bruyne, a luglio Modric si unirà al Milan. Giocatori con una carta di identità importante, sicuramente, ma ancora più che in grado di fare la differenza, come del resto hanno testimoniato di recente con le loro gesta. Neymar in Serie A, la decisione è presa – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Davanti a profili del genere del resto è difficile storcere il naso, la loro qualità è fuori discussione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Neymar in Serie A dopo De Bruyne e Modric, la decisione è presa

In questa notizia si parla di: bruyne - modric - neymar - serie

Modric, De Bruyne e Dzeko: la Serie A sceglie la nostalgia e l’usato garantito - In un calcio che guarda al passato per riscoprire l’esperienza, la Serie A si trasforma in un crocevia di stelle veterane come Modric, De Bruyne e Dzeko, mentre i giovani si affievoliscono tra addii e trasferimenti.

Bergomi su De Bruyne e Modric: «Il belga un acquisto straordinario, il croato può ancora andare bene per la Serie A» - Giuseppe Bergomi, iconico ex capitano dell’Inter, analizza con entusiasmo gli acquisti di Kevin De Bruyne e Luka Modric per la Serie A.

Da Modric a De Bruyne: è l'ora dei grandi vecchi in serie A. Qualcuno ci proverà con Neymar? Vai su X

UFFICIALE: Kevin De Bruyne è un nuovo giocatore del Napoli! Vai su Facebook

Neymar in Serie A dopo De Bruyne e Modric, la decisione è presa; Calciomercato, serie A: dopo Modric, De Bruyne e Dzeko, qualcuno ci proverà per Neymar?; Da Modric a De Bruyne: è l'ora dei grandi vecchi in serie A. Qualcuno ci proverà con Neymar?.

Neymar in Serie A dopo De Bruyne e Modric, la decisione è presa - L'attaccante brasiliano potrebbe sbarcare nel nostro campionato, lo scenario estremamente suggestivo di calciomercato ... Si legge su calciomercato.it

Da Modric a De Bruyne: è l'ora dei grandi vecchi in serie A. Qualcuno ci proverà con Neymar? - Il tratto saliente del mercato italiano di questa stagione è la ricerca di grandi giocatori che, per motivi anagrafici o congiunturali, siano in uscita dai super club europei. Lo riporta msn.com