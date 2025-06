Next Gen Music Awards in piazza Principessa Clotilde i concerti dei talenti under 30

Preparati a vivere una giornata indimenticabile all’insegna della musica giovane e vibrante! Domenica 22 giugno, i Caselli di Porta Nuova in piazza Principessa Clotilde si trasformeranno nel palcoscenico dei futuri protagonisti del panorama musicale italiano. Con la prima edizione del Next Gen Music Awards, otto talenti under 30 si esibiranno gratuitamente, regalando emozioni e scoprendo nuovi artisti da ascoltare e amare. Non perdere questa celebrazione della creatività emergente!

Milano - Giornata dedicata alla musica domenica 22 giugno, ai Caselli di Porta Nuova, in piazza Principessa Clotilde. A partire dalle 16 va in scena la prima edizione del Next Gen Music Awards, evento ideato per promuovere talenti musicali under 30. Per questa prima edizione gli otto premiati – che si esibiranno gratuitamente in piazza (per partecipare bisogna registrarsi qui ) – sono: Anice, dile, Diss Gacha, Diego Lazzari, Mida, Mimí, Senza Cri, Maria Tomba. Special guest della serata saranno i ComaCose, che partecipano premiando questa nuova generazione di talenti, oltre ad essere protagonisti della cover di Next Gen magazine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Next Gen Music Awards, in piazza Principessa Clotilde i concerti dei talenti under 30

In questa notizia si parla di: piazza - next - music - awards

“Lions in piazza”, una giornata dedicata alla prevenzione sanitaria - Sabato 17 maggio, il parcheggio del Centro Commerciale Arezzo in viale Amendola ospiterà “Lions in piazza”, una giornata interamente dedicata alla prevenzione sanitaria.

Lunedì al Cinema – Monday 9 June at 6 PM, Italian Institute of Culture We are happy to announce that the next event in our Lunedì al Cinema series will be the screening of "Rapito/Kidnapped", which has won four David di Donatello 2024 Awards. This ecce Vai su Facebook

Next Gen Music Awards, in piazza Principessa Clotilde i concerti dei talenti under 30; Next Gen Music Award 2025, premiazione del contest con ospiti i Coma Cose; Il 1° agosto alla Spezia la finale di Next Music Awards.

Next Gen Music Awards, in piazza Principessa Clotilde i concerti dei talenti under 30 - A partire dalle 16 di domenica 22 giugno i Caselli di Porta Nuova si animano con live e dj set: ospiti speciali i Coma_Cose ... Secondo msn.com

Next Gen Music Award 2025, premiazione del contest con ospiti i Coma Cose - Dopo il successo dei Next Gen Awards dedicati al cinema, arriva a Milano la prima edizione del Next Gen Music Awards, evento ideato per scoprire e promuovere i talenti musicali under 30 in Italia. Si legge su primamilanoovest.it