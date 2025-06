Nessuno pensava che ce l’avrei fatta ma ogni mattina mi alzavo con uno scopo | ora siamo qui | i 40 anni di Jacob Cohën Così una storia d’amore ha reinventato il jeans di lusso

storia di passione, dedizione e innovazione che ha riscritto le regole del jeans di alta gamma. In occasione dei 40 anni di Jacob Cohën, scopriamo come un sogno nato da un amore viscerale abbia saputo trasformarsi in un simbolo di eleganza e originalità, mantenendo vivo lo spirito di chi crede che il vero lusso sia fatto di storie autentiche e di un impegno senza confini. Ed è proprio questa eredità a continuare a ispirare ogni creazione.

Ci sono marchi che nascono da strategie di marketing e altri che nascono da passioni viscerali, da storie familiari che sembrano romanzi. Jacob Cohën appartiene a questa seconda categoria. A raccontarne l’anima è Jennifer Tommasi Bardelle, proprietaria e direttrice creativa del brand, vedova di quel Nicola Bardelle che nel 2002 reinventò il denim di lusso. “Per me è un dovere morale portare avanti l’eredità del brand”, dice, e la sua è una missione che parte da lontano. La storia del brand, che festeggia i suoi 40 anni alla Milano Fashion Week, è fatta di tre vite. La prima, nel 1985, quando il padre di Nicola, Tato Bardelle, “ un visionario” che “tra una gara di offshore e la fabbrica di tortellini, aveva deciso di fare un denim di lusso”, lanciò il marchio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Nessuno pensava che ce l’avrei fatta, ma ogni mattina mi alzavo con uno scopo: ora siamo qui”: i 40 anni di Jacob Cohën. Così una storia d’amore ha reinventato il jeans di lusso

