Nessun' altra squadra italiana ci è mai riuscita | Il record del Napoli che resiste da 63 anni

passi delle stagioni, come il trionfo del Napoli del 1962. Questa vittoria non è solo un capitolo di storia sportiva, ma un simbolo di perseveranza e grandezza che continua a ispirare generazioni. Un record così speciale che dimostra come alcune imprese possano attraversare i decenni, rimanendo indelebili nella memoria collettiva e nel cuore dei tifosi.

Il 21 giugno 1962 gli azzurri conquistavano il primo trofeo della loro storia, la Coppa Italia, con un'impresa che ancora oggi fa tremare le gambe: nessuna altra squadra di Serie B ha mai più vinto la Coppa tricolore. Un record che resiste da oltre sei decenni e che rende quella vittoria ancora più leggendaria. Ci sono record destinati a essere battuti. E poi ci sono imprese così uniche da entrare nella leggenda, resistendo al tempo e ai cambiamenti del calcio. Quella del Napoli del 21 giugno 1962 appartiene a questa seconda categoria. Oggi, a 63 anni esatti di distanza, il club azzurro celebra non solo il primo trofeo della sua storia, ma un record che nessun'altra squadra italiana è mai più riuscita a eguagliare. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Nessun'altra squadra italiana ci è mai riuscita | Il record del Napoli che resiste da 63 anni

In questa notizia si parla di: record - altra - squadra - resiste

Altra estate in altoforno, incubo ondate di calore. “Possibili nuovi record” - L’estate fiorentina si presenta con una forza inattesa, portando ondate di calore record che stanno già infiammando la città.

P N P! La squadra di Luis Enrique gioca un'altra grande partita e batte 4-0 l'Atletico all'esordio del Mondiale per Club Prima i gol nel primo tempo di Fabian Ruiz e Vitinha, poi la chiudono Mayulu e Lee ? #Tuttosport #PsgAtletico #Mondialeperclu Vai su Facebook

Manchester United Resiste al Calo degli Ascolti TV e Conferma il Primato in Inghilterra; Verso Inter-Milan, in Coppa Italia resiste ancora un particolare record del 1967/68: la statistica; Lega Serie A - Cagliari, record negativo: sono 19 i gol subiti su palla inattiva.

Il Napoli di Conte vanta già un record: 59 tiri, come nessun'altra squadra in A - 59 è il numero di tiri effettuati dal Napoli nelle prime tre partite di campionato, come nessun'altra squadra in Serie A. Secondo rainews.it

Resiste il record di imbattibilità dell'Italia! - La squadra di Roberto Mancini aveva superato il precedente record di 35 condiviso da Brasile e Spagna pareggiando 0- Da it.uefa.com