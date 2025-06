Neozelandesi preoccupati | Burling porta a Luna Rossa proprietà intellettuale Poi la stoccata | Ci provano da decenni…

L’ingaggio di Peter Burling da parte di Luna Rossa ha scosso le acque in Nuova Zelanda, suscitando reazioni di sorpresa e preoccupazione tra i tifosi kiwi. Dopo aver dominato tre edizioni dell’America’s Cup con i loro colori, il celebre timoniere ha scelto di portare la sua esperienza in Italia, sfidando così le tradizioni e le aspettative. Una mossa che potrebbe rivoluzionare il panorama della vela mondiale, lasciando aperta una domanda: fino a quando durerà questa sfida tra le nazioni?

La notizia dell’ingaggio di Peter Burling da parte di Luna Rossa ha inevitabilmente generato parecchio scalpore anche in Nuova Zelanda, visto che il timoniere ha proprio lasciato i Kiwi con cui ha vinto le ultime tre edizioni della America’s Cup. Il 34enne ha deciso di sposare la causa del sodalizio italiano dopo aver mancato l’accordo con il team guidato dal CEO Grant Dalton e rinforzerà sensibilmente il gruppo dello skipper Max Sirena. Dall’altra parte del mondo sono preoccupati, come si evince dalle colonne del NZ Herald. Mark Orams, ex velista di Team New Zealand, ha dichiarato a Newstalk ZB: “ Quando si è saputo che Burling non avrebbe continuato con NZ, era solo questione di tempo prima che qualcuno degli altri team gli facesse un’offerta. 🔗 Leggi su Oasport.it