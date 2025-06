Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità anche per il centrale difensivo Tomba La Vigor conferma Magi Galluzzi | E’ il nostro leader carismatico

Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale per il rinnovo di Magi Galluzzi, il centrale difensivo simbolo della Vigor. Dopo la conferma di Pesaresi e l’attenzione su Tomba, il club rafforza il suo progetto puntando su un leader carismatico di soli 25 anni, già protagonista di stagioni indimenticabili. Con Magi Galluzzi al centro della difesa, il futuro dei vigorini si fa ancora più entusiasmante e solido.

Pesaresi c’è ed ora anche Magi Galluzzi. Dopo il capitano, il club conferma un altro pilastro della Vigor. Un altro giocatore che il nuovo tecnico Magi vuole mettere al centro del suo progetto. Magi Galluzzi è il perno della difesa vigorina, ha solo 25 anni eppure gioca con la maturità di un veterano. Leader carismatico e spirito battagliero: con la maglia della Vigor ha vissuto stagioni memorabili, facendosi sempre trovare pronto contro ogni avversario. "Lo abbiamo visto nascere, crescere, esplodere, affermarsi e confermarsi. Dal vivaio alla prima squadra, dal mondo dei giovani alla Serie D. Otto stagioni tra i grandi e una storia da continuare a scrivere insieme - fa sapere il club attraverso una nota -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità anche per il centrale difensivo Tomba. La Vigor conferma Magi Galluzzi: "E’ il nostro leader carismatico»

In questa notizia si parla di: magi - vigor - galluzzi - conferma

