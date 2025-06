Nel primo fine settimana estivo il Paese farà il check delle vere ferie O no?

Nel primo fine settimana estivo, il paese si interroga: sono davvero vacanze o solo un'illusione di relax? Mentre il mondo sembra muoversi tra incertezze e tensioni, l'Europa si trova a navigare questa complessa realtà. È fondamentale, più che mai, affrontare con lucidità e serenità il presente, consapevoli che il nostro benessere dipende dalla capacità di mantenere la calma e guardare avanti. Solo così potremo scoprire cosa ci riserva il futuro.

Da ieri a oggi, salvo che in peggio, in generale è cambiato ben poco. Per non adottare il comportamento dello struzzo che, se spaventato, mette la testa sotto la sabbia, sarà bene, almeno nella UE, mettere l'anima in.pace e accettare in toto che il mondo è in guerra. Facendo attenzione a precisare che non si sta definendo l'attuale stato dei fatti come un conflitto che veda il mondo schierato regolarmente, piuttosto si tratta di un tourbillon composto da decisioni, spesso contraddittorie. Esse portano al top il gioco – si fa per dire – del "tutti contro tutti". Come dicono a Napoli " o pesce fete d'a capa", in lingua patria "il pesce puzza dalla testa".