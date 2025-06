Nel nuovo ddl Caccia niente spari in spiaggia e gare con i cani di notte | Sconfitta per il ministro Lollobrigida

Il nuovo disegno di legge sulla caccia approda in Consiglio dei Ministri con alcune modifiche, tra cui il divieto di spari in spiaggia e di notte. Tuttavia, gli ambientalisti criticano ancora il testo, considerando la proposta come un regalo al mondo venatorio. Per il WWF, non ci sono vincitori, ma solo una grande sconfitta: il ministro Lollobrigida. La battaglia tra tutela ambientale e pratiche venatorie continua a dividere l’Italia, con implicazioni che potrebbero influenzare il nostro patrimonio naturale.

Il ddl caccia arriva ufficialmente in Consiglio dei Ministri in una versione limata rispetto alle bozze circolate nelle scorse settimane: niente spari in spiaggia o di notte, ma secondo gli ambientalisti il testo resta problematico e pensato come un regalo al mondo venatorio. Per il WWF non ci sono vincitori ma solo un grande sconfitto: il ministro Lollobrigida.

