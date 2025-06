Nel criptoportico di Alife la mostra in memoria dell' artista Vaccitù

Criptoportico di Alife si trasforma in un suggestivo scrigno di emozioni e ricordi con la mostra dedicata a Vaccitù, artista dragonese recentemente scomparso. Un percorso tra arte e storia che coinvolge visitatori di ogni età, celebrando la sua straordinaria creatività e il suo lascito culturale. Non perdere il secondo fine settimana di esposizione, un’occasione unica per immergersi nella bellezza archeologica e nella memoria di un talento indimenticabile.

Un percorso su Alife tra arte e storia, tra emozione, memoria e bellezza archeologica: secondo fine settimana per la mostra di pittura in memoria di Vaccitù, l'artista dragonese recentemente scomparso e molto noto per i suoi quadri ed i suoi dipinti che, da una settimana, impreziosiscono il.

