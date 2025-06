Nel centro di Napoli stavano realizzando un hotel abusivo | tutto sequestrato

Nel cuore pulsante di Napoli, un edificio clandestino stavano trasformando in un hotel di lusso, ma il sogno si è infranto. Sequestrato un fabbricato in vico Gelso a Loreto, ancora in fase di completamento, noto come "Palazzo Pepe". Un intervento deciso delle autorità ha fermato questa opera abusiva, riaffermando l’importanza della legalità. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa operazione e le implicazioni per la città.

