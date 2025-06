N’Dicka può sistemare i conti la Premier chiama | Massara studia il piano

Tra i primi giorni di mercato e le strategie da definire, la Roma si prepara a scrivere il suo futuro. Con Massara che studia il piano in collaborazione con Ranieri e Gasperini, l’obiettivo è chiaro: ottimizzare il bilancio rispettando i limiti UEFA, vendendo i giocatori giusti e pianificando gli acquisti. Il tutto entro il 30 giugno, mentre le decisioni su Shomurodov e altri potrebbero rivelarsi decisive per il nuovo corso giallorosso.

Che mercato sarĂ quello della Roma è ancora tutto da decidere, con questi che sono i primi giorni in cui Massara, in sinergia con Ranieri e Gasperini, sta cominciando a pianificare il tutto. C'è tanto da fare, soprattutto per una difesa che vede in Aguerd una nuova idea, ma il diktat è sempre lo stesso: vendere per rispettare i paletti della UEFA e poi pensare alle entrate. Il tutto possibilmente entro il 30 giugno, e gli addii di Shomurodov e Paredes, vicini e pronti ad aggiungersi a quelli di Le FĂ©e, Dahl e Zalewski, potrebbero non bastare. Il maggior indiziato a sacrificarsi per far sistemare i conti potrebbe essere Evan N'Dicka.