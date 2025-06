Nasconde nell’auto sei chili di cocaina | arrestato un 31enne

Durante un normale controllo stradale nelle campagne di Crespina Lorenzana, la Squadra Mobile di Pisa ha scoperto un traffico illecito nascosto nel serbatoio di un'auto. Il conducente, un 31enne, aveva tentato di evitare la polizia percorrendo vie secondarie, ma è stato smascherato e arrestato con un maxi sequestro di sei chili di cocaina. Un intervento che evidenzia come la determinazione delle forze dell'ordine sia fondamentale per combattere lo spaccio.

CRESPINA LORENZANA – Maxisequestro di droga nell’ambito dei controlli della squadra narcotici della Squadra Mobile di Pisa: arrestato un 31enne.  È successo a un controllo stradale nelle vicinanze di Crespina Lorenzana. Il conducente sembrava volesse di proposito percorrere vie secondarie e poco trafficate allo scopo di evitare controlli di polizia. Fermata in sicurezza l’auto, pertanto, gli operatori della Squadra Mobile hanno potuto constatare che il conducente, un albanese di 31 anni, appariva estremamente nervoso e non dava spiegazioni plausibili per il suo itinerario sospetto. Inoltre, gli agenti hanno rinvenuto all’interno dell’abitacolo un tesserino magnetico privo di marchi o segni distintivi del quale il fermato non riusciva a dare spiegazioni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: auto - arrestato - 31enne - nasconde

