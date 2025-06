Nasce una nuova sinergia per il futuro del basket | Scuola Basket Arezzo e Dukes Sansepolcro uniscono le forze

Nasce una nuova sinergia che promette di rivoluzionare il futuro del basket in Toscana: Scuola Basket Arezzo e Dukes Sansepolcro uniscono le loro forze, dando vita a un progetto ambizioso per far crescere i giovani talenti e rafforzare la cultura cestistica locale. Con oltre 600 atleti tesserati, questa collaborazione rappresenta un punto di svolta nel panorama sportivo regionale, consolidando un impegno condiviso verso l’eccellenza e il successo. Unendo le proprie risorse, entrambe le realtà guardano con entusiasmo al domani, pronti a scrivere nuove pagine di successo nel

Le società Scuola Basket Arezzo e Dukes Basket Sansepolcro annunciano con grande soddisfazione l'avvio di una nuova collaborazione tecnica e sportiva, con l'obiettivo comune di far crescere ulteriormente i rispettivi settori giovanili e rafforzare la cultura cestistica nel territorio. Unendo le forze, le due realtà — che contano insieme oltre 600 atleti tesserati — danno vita a un progetto che, pur nel rispetto delle rispettive autonomie gestionali, prevede una sinergia tecnica e organizzativa. Il focus sarà sulla formazione degli allenatori, sul miglioramento del percorso sportivo degli atleti e sull'offerta di un contesto educativo e sportivo sempre più ricco e strutturato per le famiglie.

