Narni comune ' green' Sì ma per il proliferare selvaggio dell’erba e delle piante infestanti

A Narni, il centro storico si sta trasformando in un vero e proprio scenario di degrado, con piante infestanti e erba alta che soffocano il patrimonio cittadino. Sergio Bruschini, capogruppo di Forza Italia, denuncia un problema crescente che rischia di compromettere il fascino e la sicurezza della città . È ora di agire con decisione: l’amministrazione deve intervenire prima che sia troppo tardi.

“Il centro storico è soffocato da piante infestanti ed erba alta”. A denunciare la situazione è Sergio Bruschini, capogruppo di Forza Italia nel consiglio comunale di Narni. “Giustificare il degrado che si nota ovunque in città con il fatto che in questa stagione l’erba cresce a dismisura -. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - “Narni comune 'green'. Sì, ma per il proliferare selvaggio dell’erba e delle piante infestanti”

In questa notizia si parla di: erba - narni - piante - infestanti

Piante infestanti: come e quando eliminarle da orto e giardino e come tenere sotto controllo quelle che sono infestanti ma anche molto gradite - Esistono davvero tante specie di piante infestanti, impara a riconoscerle per eliminarle dal tuo balcone o dal tuo giardino e proteggere il tuo angolo verde. Si legge su alfemminile.com

Queste sono le varietà di piante più infestanti che possono occupare il tuo giardino - Le piante invasive sono un fastidio nei giardini e nei terreni, ma può essere difficile sapere quali sono le varietà più infestanti ... Lo riporta greenme.it