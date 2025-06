Napoli un ritorno in Serie A per rinforzare l’attacco? Hojlund dello United nel mirino di Manna

Il Napoli si prepara a un ritorno in grande stile in Serie A, puntando a rinforzare il reparto offensivo con un colpo di grande peso. Secondo le ultime indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport, il club azzurro sarebbe interessato a Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United ex Atalanta, creando un duello di mercato con l’Inter. Sarà questa la mossa che potrà cambiare le sorti della prossima stagione? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi.

L’edizione de La Gazzetta dello Sport scrive del mercato del Napoli e dell’interessamento del club azzurro per un attaccante del Manchester United ex Atalanta: “L’Inter non è il solo club che sta cercando di riportare in Serie A Rasmus Hojlund. Sulle tracce dell’attaccante del Manchester United, infatti, c’è anche il Napoli, alla ricerca di un . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

