Napoli | tre colpi pronti | Manna pesca un big dalla Premier

Il Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi, con tre colpi pronti a rivoluzionare la rosa e a rafforzare la squadra in ogni reparto. Dal pilastro difensivo al sogno per l’attacco, gli obiettivi sono chiari e ambiziosi: il club non si ferma mai, e con Antonio Conte al timone come supervisore assoluto, la strategia è già in movimento per consolidare la squadra dei campioni d’Italia e affrontare la prossima stagione con rinnovato entusiasmo.

Dal pilastro per la difesa al sogno per l'attacco. Il DS Manna, con la supervisione totale di Antonio Conte, lavora su più fronti per rinforzare la rosa dei Campioni d'Italia. Ecco il punto completo, trattativa per trattativa, sulla strategia del club. Il Napoli non si ferma. Con Antonio Conte come supervisore assoluto, il DS Giovanni Manna sta lavorando sottotraccia per concretizzare una campagna acquisti ambiziosa, pensata per rinforzare ogni reparto della squadra. L'obiettivo è chiaro: dare al tecnico una rosa pronta a competere al vertice in Italia e a stupire in Europa. Dopo gli arrivi di De Bruyne e Marianucci, la macchina del mercato è in pieno movimento, con una strategia chiara che si sviluppa su quattro fronti principali.

