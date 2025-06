Napoli tentativo di affondo per Bonny | duello con l’Inter

Il Napoli non si ferma e sfida l'Inter nel duel per rinforzare il reparto offensivo. Dopo Darwin Nunez e Lorenzo Lucca, il club partenopeo ha messo gli occhi su Ange-Yoan Bonny del Parma, un attaccante francese che da tempo aleggiava tra le opzioni future. Con Giovanni Manna deciso a fare il grande colpo, le ultime ore potrebbero regalare una svolta decisiva per il futuro dell'attacco azzurro. La battaglia è apertissima e il mercato è ancora in fermento.

Il Napoli ci prova anche per l’attaccante del Parma, la situazione e il duello con l’Inter. Non solo Darwin Nunez e Lorenzo Lucca, il Napoli è scatenato a prova ad entrare anche ella trattativa per un altro attaccante. Si tratta di Ange-Yoan Bonny, francese del Parma he ciò diverse volte era stato accostato al Napoli senza, però, mai un interesse concreto. A quanto pare Giovanni Manna, però, sta provando ad affondare il colpo nelle ultime ore, di fatto inserendosi nella trattativa già ben avviata tra Bonny e l ‘Inter. Napoli su Bonny, tentativo di affondo: la situazione. A riportarlo è l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, che sul consueto appuntamento su canale YouTube di Fabrizio Romano, ha scelto il retroscena. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, tentativo di affondo per Bonny: duello con l’Inter

