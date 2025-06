Napoli tecnologia e inclusione alla Apple Academy | le app che cambiano la vita

Suggestiva cornice di innovazione e impegno sociale, l'Apple Academy di Napoli si trasforma in un palcoscenico di ispirazione e speranza. La Social Impact Fair, dedicata alle app che cambiano la vita, invita a scoprire come la tecnologia possa essere uno strumento di inclusione reale e tangibile, contribuendo a costruire un futuro più giusto e accessibile per tutti. Un evento che dimostra che, con le giuste soluzioni, possiamo davvero fare la differenza.

Un evento dedicato alla tecnologia che non promette rivoluzioni, ma cerca soluzioni. È il senso della Social Impact Fair, proposto al campus universitario di San Giovanni a Teduccio, nella. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, tecnologia e inclusione alla Apple Academy: le app che cambiano la vita

In questa notizia si parla di: tecnologia - napoli - inclusione - apple

Napoli, al via i tirocini di inclusione sociale: 600 euro al mese per un anno - Il Comune di Napoli lancia i tirocini di inclusione sociale, un'opportunità per sostenere cittadini in difficoltà .

Turismo solidale: il volto etico del viaggio. Napoli esempio di inclusione e sviluppo - Negli ultimi anni, il turismo solidale ha guadagnato importanza, rappresentando un volto etico del viaggio.

23 maggio 2025 Napoli Campione d'Italia Ag4in Vai su Facebook

Napoli, tecnologia e inclusione alla Apple Academy: le app che cambiano la vita; La rete CIVES alla Social Impact Fair dell’Apple Developer Academy Tecnologia, inclusione e accessibilità : quando le app migliorano davvero la vita delle persone; La tecnologia diventa inclusiva, il video di Abatemarco che racconta l'accessibilità .

Napoli, tecnologia e inclusione alla Apple Academy: le app che cambiano la vita - È il senso della Social Impact Fair, proposto al campus universitario di San Giovanni a Teduccio, ... Da ilmattino.it

5GINED, Matera - Napoli: tecnologie, inclusione e formazione ibrida - il progetto europeo che promuove l’inclusione e la formazione dei cittadini di aree svantaggiate di Napoli e Matera attraverso il ricorso alla connettività 5G e alle tecnologie emergenti. Scrive affaritaliani.it