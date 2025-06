Napoli tango e bandiere dello scudetto per Gaza | l' ultima pagliacciata

Napoli si trasforma in palco di un’ironica protesta: tra tanghi appassionati e bandiere dello scudetto, alcuni cercano di attirare l’attenzione sulla crisi a Gaza. L'ultima trovata? Ballare il tango con indosso abiti rossi, simbolo di sangue e sofferenza. Un gesto che ha scatenato polemiche e riflessioni. Ma questa scena rappresenta davvero una voce autentica o solo una pagliacciata? La risposta sta nel cuore di chi crede nel dialogo e nel rispetto.

Protestare per la Palestina? Sì, ballando il tango ed esponendo le bandiere del Napoli. L'ultima messa in scena dei pro Pal è avvenuta a Napoli, dove decine di persone si sono riunite per protestare contro la guerra a Gaza ballando. Addosso un abito rosso a simboleggiare il sangue che scorre in Medio Oriente. "Come comunità tanghera vogliamo esprimere il nostro dissenso - ha detto una rappresentante della comunità, intervistata da Alanews -. Questo è un grido di protesta contro la violenza che si sta perpetrando in Palestina e rompere il silenzio". Oltre al tango, i manifestanti hanno fatto anche dei girotondi, probabilmente poco adeguati a una protesta contro le condizioni in cui versa la popolazione palestinese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Napoli, tango e bandiere dello scudetto per Gaza: l'ultima pagliacciata

In questa notizia si parla di: napoli - tango - bandiere - ultima

Tananai: “Dalla versione in napoletano di Tango mi sento adottato da Napoli” | VIDEO - Tananai ha conquistato Napoli con la sua travolgente energia, interpretando una versione in napoletano di "Tango".

Oggi i bambini di Napoli oggi tifano Napoli Vai su Facebook

Napoli, tango e bandiere dello scudetto per Gaza: l'ultima pagliacciata | .it; Le stragi di Gaza? I Pro Pal le ricordano con il tango macabro e con le bandiere per lo scudetto del Napoli (video); Napoli, nascondevano ketamina nella farina Made in Italy diretta a Los Angeles | .it.

Napoli, sfida alla scaramanzia: già pronte le bandiere con il terzo scudetto - Questo per dire che da qualche giorno a Napoli ci sono bancarelle che vendono bandiere con lo scudetto numero 3 ben in evidenza. Riporta gazzetta.it

Mario Rui via da Napoli: l'ultima bandiera ha smesso di sventolare - È una bandiera che ha smesso di sventolare, dopo sette anni di Napoli. Come scrive ilmattino.it