Napoli sequestrato albergo di 5 piani | era abusivo

A Napoli, un albergo di cinque piani è stato sequestrato perché costruito senza i necessari permessi, rischiando di compromettere la sicurezza e l’immagine della città. La struttura, pronta ad accogliere turisti, rappresenta un esempio di turismo illegale che danneggia il patrimonio locale. Armato di determinazione, il personale ha agito per tutelare la legalità e la sicurezza dei cittadini, confermando come il rispetto delle norme sia fondamentale per la rinascita di Napoli.

. Armato: “Il turismo illegale danneggia la città”.. Era pronta ad accogliere i turisti. La struttura alberghiera realizzata in assenza di permessi sequestrata oggi dagli agenti dell’Unità Operativa Tutela Edilizia della Polizia Locale di Napoli. Nell’ambito di un’attività di indagine delegata dalla procura della Repubblica in vico Gelso a Loreto. L’immobile, riporta il Cdm, oggetto di un radicale intervento edilizio volto alla trasformazione urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso, da depositoindustriale a struttura alberghiera. Era privo del prescritto permesso di costruire e del titolo abilitativo in materia di sicurezza delle costruzioni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Napoli, sequestrato albergo di 5 piani: era abusivo

