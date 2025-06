Napoli Ndoye per dimenticare Kvara | ecco perché lo svizzero può fare anche meglio

Il Napoli si prepara a rinforzare ulteriormente il suo attacco, puntando su Dan Ndoye come alternativa di qualità a Kvaratskhelia. Con l’arrivo di Kevin De Bruyne ufficializzato, la squadra di Antonio Conte guarda avanti, convinta che lo svizzero possa portare energia, talento e goal decisivi. Una scelta strategica per mantenere alta la competitività e sognare in grande. Ecco perché l’azzurro potrebbe fare ancora meglio.

Dopo l'ufficialità dell'arrivo di Kevin De Bruyne, il Napoli spera di chiudere un altro colpo nel reparto avanzato. Dan Ndoye è il sostituto perfetto di Khvicha Kvaratskhelia e potrebbe colmare quel vuoto lasciato dal georgiano ormai sei mesi fa. Dribbling, velocità e gol decisivi: questo e molto altro nel repertorio dello svizzero, al servizio di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Napoli, Ndoye per dimenticare Kvara: ecco perché lo svizzero può fare anche meglio

