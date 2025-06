Napoli Milinkovic-Savic non è una priorità

Il Napoli, ormai certo del rinnovo di Meret fino al 2027, non perde tempo e guarda avanti. Mentre si avvicina l’annuncio ufficiale con il portiere friulano, i rumors su Vanja Milinkovic-Savic del Torino si fanno più insistenti. La priorità resta la solidità tra i pali, ma il club partenopeo monitora con attenzione anche nuove opportunità. In questa fase di mercato, tutto può succedere: l’attesa è tutta per scoprire quale sarà il prossimo colpo.

Il Napoli sta lavorando ad un altro portiere nonostante l’obiettivo di blindare Alex Meret, in scadenza a fine giugno, ormai raggiunto. L’accordo con il friulano c’era da tempo, resta solo da annunciare il rinnovo ed accadrà presto (nuova scadenza 2027) Così scrive il Corriere dello Sport che tuttavia dà degli aggiornamenti anche sul nuovo fronte, quello dell’interessamento a Vanja Milinkovic-Savic del Torino. Il Napoli frena su Milinkovic-Savic. Secondo il quotidiano sportivo, ci sarebbe da registrare una frenata ed il portiere serbo ad oggi non rappresenta una priorità. Il Napoli riflette su altre opzioni, ci sono in gioco altri nomi, altri profili, anche più giovani, ma i due club si sono confrontati e si è discusso anche di Ngonge. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Napoli, Milinkovic-Savic non è una priorità

