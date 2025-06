Napoli Maxi multa per oltre 6mila utenti | blitz contro Italia Tv la piattaforma illegale che rubava contenuti a Dazn e Sky

Una vasta operazione a Napoli ha portato alla luce una rete illegale di IPTV, "Italia Tv", che rubava contenuti di Dazn e Sky, coinvolgendo più di 6.000 utenti. La Guardia di Finanza ha eseguito blitz, multe salate e condanne penali, segnando un duro colpo alla pirateria audiovisiva in Italia. Questo intervento dimostra come la lotta contro le piattaforme pirata sia ormai una priorità per tutelare i diritti di operatori e consumatori.

Condanne penali per i gestori e verbali da migliaia di euro per i clienti dell'Iptv pirata più diffusa d'Italia. La Guardia di Finanza ha smantellato una rete con oltre 6mila utenti. NAPOLI — Dopo la condanna dei due principali responsabili, arriva la stangata anche per gli utenti: oltre 6.000 abbonati alla piattaforma Iptv illegale "Italia Tv" stanno ricevendo in queste ore i verbali di contestazione da parte delle autorità. Le sanzioni vanno da 51,33 euro fino a 5.000 euro, in base alla recidiva.

Lotta alla pirateria, tolleranza zero: individuati oltre 2.200 utenti finali del "pezzotto" - La lotta alla pirateria nel calcio adotta una strategia di tolleranza zero, estendendo l'azione contro gli utenti finali del "pezzotto".

